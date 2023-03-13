Грачева Прасковья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Прасковья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грачевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1789

Сын: Грачевъ Кирей

Отец ребёнка: Грачевъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грачевъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Грачевъ Василий

Отец ребёнка: Грачевъ Иванъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачевъ Иванъ

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