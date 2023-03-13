Каратовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Каратовъ Николай
Мать: Каратова Степанида
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Каратова Прасковья
Рождение ребёнка
28.05.1901
Сын: Каратовъ Еремей
Мать ребёнка: Каратова Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Каратовъ Георгий
Мать ребёнка: Каратова Прасковья
Рождение ребёнка
05.11.1907
Сын: Каратовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Каратова Прасковья
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Каратовъ Гаврила
Мать ребёнка: Каратова Прасковья
хуторъ Каскинъ