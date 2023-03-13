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Каратовъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Каратовъ Николай

Мать: Каратова Степанида

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Каратова Прасковья

Рождение ребёнка
28.05.1901

Сын: Каратовъ Еремей

Мать ребёнка: Каратова Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Каратовъ Георгий

Мать ребёнка: Каратова Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Каратовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Каратова Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Каратовъ Гаврила

Мать ребёнка: Каратова Прасковья

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