Желтопятов Андрей Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: Желтопятов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гусева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1861
Сын: Желтопятов Евграф Андреевич
Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пашкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
20.03.1879
Сын: Желтопятов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно