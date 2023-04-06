Желтопятов Андрей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтопятов Андрей Лукьянович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Желтопятов Лукьян

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гусева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Желтопятов Евграф Андреевич

Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пашкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.03.1879

Сын: Желтопятов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Желтопятова Акилина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтопятова Акилина Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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