Павлов Павел Терентьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1899 ст.
Дата смерти02.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1899 ст.
Отец: Белов Павлов Поликарпов Терентий Михайлович
Мать: Белова Павлова Акилина / Акулина Стефановна / Степановна
дата крещения - 25.06.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
02.02.1900 ст.
дата погребения - 03.02.1900 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все