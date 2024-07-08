Павлов Павел Терентьевич 25.06.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Павел Терентьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.06.1899 ст.

Дата смерти

02.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1899 ст.

Отец: Белов Павлов Поликарпов Терентий Михайлович

Мать: Белова Павлова Акилина / Акулина Стефановна / Степановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.06.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
02.02.1900 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.02.1900 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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