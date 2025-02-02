Веденяпина Лидия Алексеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Веденяпин Владимир Николаевич22.03.1870 г.р.
Дети
Веденяпин Георгий Владимирович1899 г.р.
Веденяпина Мария ВладимировнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденяпина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденяпина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Веденяпина) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич
Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Веденяпин Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно