Веденяпина Лидия Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веденяпина Лидия Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Веденяпин Владимир Николаевич22.03.1870 г.р.
Дети
Веденяпин Георгий Владимирович1899 г.р.
Веденяпина Мария ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденяпина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденяпина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Веденяпина) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденяпин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Веденяпин Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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