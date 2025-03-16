Телегин Владимир Владимирович 13.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Телегин Владимир Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.06.1859

умер 14.08.1913

Отец
Телегин Владимир Михайлович11.10.1821 г.р.
Мать
Телегина (Жукова) Любовь Дмитриевна22.01.1838 г.р.
Дети
Телегин Александр Владимирович24.11.1883 г.р.
Телегин Владимир Владимирович26.12.1886 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1859

Отец: Телегин Владимир Михайлович

Мать: Телегина (Жукова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Телегин Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1886

Сын: Телегин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Телегин Борис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.08.1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.