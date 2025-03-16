Телегин Владимир Владимирович
мужской, родился 13.06.1859
умер 14.08.1913
ОтецТелегин Владимир Михайлович11.10.1821 г.р.
МатьТелегина (Жукова) Любовь Дмитриевна22.01.1838 г.р.
Дети
Телегин Александр Владимирович24.11.1883 г.р.
Телегин Владимир Владимирович26.12.1886 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1859
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Телегин Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1886
Сын: Телегин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Телегин Борис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.08.1913