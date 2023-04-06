Еременко (Селезнева) Феодосия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко (Селезнева) Феодосия Даниловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Селезнев Даниил Алексеевич

Мать: Селезнева Наталья Александровна

Бракосочетание
03.11.1904

Муж: Еременко Владимир Алексеевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1908

Дочь: Мелания Владимировна

Отец ребёнка: Еременко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Еременко Владимир Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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