Еременко (Селезнева) Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
03.11.1904
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1908
Дочь: Мелания Владимировна
Отец ребёнка: Еременко Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Еременко Владимир Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно