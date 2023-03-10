Черемисинов Семен сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Семен сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемисинов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.02.1900

Сын: Черемисинов Алексей

Мать ребёнка: Неонила Евфимовна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
означенного Черемисинова брат Каллистрат
Рождение ребёнка
08.02.1909

Сын: Черемисинов Павел Самсонович

Мать ребёнка: Неонила Евфимовна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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