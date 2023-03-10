Черемисинов Семен сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемисинов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.02.1900
Сын: Черемисинов Алексей
Мать ребёнка: Неонила Евфимовна
означенного Черемисинова брат Каллистрат
Рождение ребёнка
08.02.1909
Сын: Черемисинов Павел Самсонович
Мать ребёнка: Неонила Евфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Евфимовна
Смерть
Неизвестно