Шаманина Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Параскева Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1831

Муж: Шаманин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Текуса Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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