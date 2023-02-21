Шаманина Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Шаманин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Шаманин Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Текуса Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Игнатьевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно