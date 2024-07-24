Жевняк (Курень) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курень Семён
Мать: Курень Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбаленко Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевняк Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно