Жевняк (Курень) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевняк (Курень) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курень Семён

Мать: Курень Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбаленко Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевняк Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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