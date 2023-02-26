Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

26.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1823

Дочь: Елена Артемова

Отец ребёнка: Артемий Михайлов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Артемий Михайлов

Смерть
26.02.1831
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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