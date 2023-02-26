Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти26.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1823
Дочь: Елена Артемова
Отец ребёнка: Артемий Михайлов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Артемий Михайлов
Смерть
26.02.1831
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.