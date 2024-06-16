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Фекла Архипова

Место рождения

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1897 ст.

Отец: Архип Филиппов

Мать: Агрипина Савельева

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 728, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1897 год, (л.235об-236) рождение 02.06.1897 г. Фекла крещение 08.06.1897 г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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