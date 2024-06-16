Фекла Архипова
Место рождения
Дата рождения02.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1897 ст.
Отец: Архип Филиппов
Мать: Агрипина Савельева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 728, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1897 год, (л.235об-236) рождение 02.06.1897 г. Фекла крещение 08.06.1897 г.... Показать все
Смерть
Неизвестно