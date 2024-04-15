Криводубин Евдоким Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводубин Евдоким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 08.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Криводубин Петр Денисович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
26.06.1864 ст.

Сын: Криводубин Давид Евдокимович

Мать ребёнка: Удовенко \\ Ковалева Екатерина Евтихиевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBC-X?i=773&cc=3511744
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криводубина Авдотья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко \\ Ковалева Екатерина Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 08.06.1864
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYG-Z?i=812&cc=3511744
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