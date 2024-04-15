Криводубин Евдоким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиДо 08.06.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Криводубин Петр Денисович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
26.06.1864 ст.
Сын: Криводубин Давид Евдокимович
Мать ребёнка: Удовенко \\ Ковалева Екатерина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBC-X?i=773&cc=3511744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 08.06.1864
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYG-Z?i=812&cc=3511744