Некрасов Прокофий Дмитриевич
Место рожденияДеревня Глазки
Дата рождения22.07.1901
Дата смерти1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901
Деревня Глазки
Бракосочетание
1925
Жена: Грошева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Неизвестна Зинаида Прокопьевна
Мать ребёнка: Грошева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Некрасов Владимер Прокофьевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния