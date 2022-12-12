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Некрасов Прокофий Дмитриевич

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Место рождения

Деревня Глазки

Дата рождения

22.07.1901

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901

Отец: Некрасов Дмитрий Васильевич

Мать: Некрасова Екатерина Григорьевна

Деревня Глазки
Бракосочетание
1925

Жена: Грошева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Неизвестна Зинаида Прокопьевна

Мать ребёнка: Грошева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Некрасов Владимер Прокофьевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Корниловна

Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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