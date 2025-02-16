Худоногова (Александрова) Татьяна 22.04.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худоногова (Александрова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худоногов Сергей

Рождение ребёнка
29.07.1989

Дочь: Юшкевич (Худоноговa) Даша

Отец ребёнка: Худоногов Сергей

Рождение ребёнка
08.07.1997

Сын: Худоногов Павел

Отец ребёнка: Худоногов Сергей

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