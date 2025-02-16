Худоногова (Александрова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худоногов Сергей
Рождение ребёнка
29.07.1989
Дочь: Юшкевич (Худоноговa) Даша
Отец ребёнка: Худоногов Сергей
Рождение ребёнка
08.07.1997
Сын: Худоногов Павел
Отец ребёнка: Худоногов Сергей