Харитонова Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Харитонов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Хритонов (харитонов) Владимир Васильев

Тульская обл., Бабынинский р-н, дер. Осиповка
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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