Харитонова Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Харитонов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Хритонов (харитонов) Владимир Васильев
Тульская обл., Бабынинский р-н, дер. Осиповка
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.