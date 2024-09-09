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Веков (Германов) Александр

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Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1881

Отец: Федоров Герман Федорович

Мать: Васильева Надежда

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero98833209/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kar... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-V7ZM?i=320&cc=1931806
Крещение
08.04.1881
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Русский крестьянин Николай Ефстафьев из д. Полевые Буртасы
Бракосочетание
21.05.1900

Жена: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.12.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.12.1900

Дочь: Векова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Веков Федор Александрович

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Векова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.01.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Векова Дария Александровна

Мать ребёнка: Векова Федотова (Сидорова) Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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