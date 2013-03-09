Антонович Альберт Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович Альберт Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1983

Отец: Антонович Сергей Владимирович

Мать: Антонович Зиля Мидихатовна

Никах
09.03.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.08.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.2014

Сын: Антонович Давид Альбертович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2020

Дочь: Антонович Кира Альбертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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