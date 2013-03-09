Антонович Альберт Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1983
Никах
09.03.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.08.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2014
Сын: Антонович Давид Альбертович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2020
Дочь: Антонович Кира Альбертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности