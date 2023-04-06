Харченко Степан Иванович?
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Харченко Иван Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Харченко Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Харченко Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Харченко Никифор Степанович
Мать ребёнка: Харченко Евдокия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Харченко Степан Степанович
Мать ребёнка: Харченко Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Харченко Евдокия
Смерть
Неизвестно