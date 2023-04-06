Харченко Степан Иванович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Степан Иванович?

Харченко Степан Иванович?

avatar

Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Харченко Иван Яковлев

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Харченко Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Харченко Евдокия

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Харченко Никифор Степанович

Мать ребёнка: Харченко Евдокия

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Харченко Степан Степанович

Мать ребёнка: Харченко Евдокия

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Харченко Яким Степанович

Мать ребёнка: Харченко Евдокия

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close