Егорушков Антип
Место рожденияКутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Егорушков Андрей Антипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Егорушков Сергей Антипович
Мать ребёнка: не указана
Кутуш, Мамадышский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно