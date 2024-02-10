Егорушков Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорушков Антип

Егорушков Антип

Место рождения

Кутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Егорушков Андрей Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Егорушков Сергей Антипович

Мать ребёнка: не указана

Кутуш, Мамадышский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.