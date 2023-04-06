Пелишенко (Бычихина) Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1884
Дата смерти17.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Пелишенко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Пелишенко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1911
Сын: Пелишенко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1916
Причина смерти: инфлюэнция