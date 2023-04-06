Пелишенко (Бычихина) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Бычихина) Анна Спиридоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.01.1884

Дата смерти

17.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884

Отец: Бычихин Спиридон Стефанович

Мать: Бычихина Мария Павловна

Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Пелишенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Пелишенко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Пелишенко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Пелишенко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пелишенко Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1916
Причина смерти: инфлюэнция
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