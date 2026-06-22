Комлик Андрей II Родионов Вычислено 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Комлик Андрей II Родионов

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился Вычислено 1763

умер Неизвестно

Отец
Комлик РодионОколо 1724 г.р.
Супруги
Комлик Евдокия1766 г.р.
Дети
Комлик Гавриил АндреевВычислено 1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Комлик Родион

Мать: не указана

Или 1766

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлик Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Комлик Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Комлик Евдокия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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