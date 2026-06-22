Комлик Андрей II Родионов
мужской, родился Вычислено 1763
умер Неизвестно
ОтецКомлик РодионОколо 1724 г.р.
Супруги
Комлик Евдокия1766 г.р.
Дети
Комлик Гавриил АндреевВычислено 1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: Комлик Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлик Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Комлик Евдокия
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Или 1766