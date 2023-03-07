Бельтюгов Федор Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Бельтюгов Федор Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Бельтюгов Авксентий Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783