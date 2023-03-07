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Бельтюгов Федор Федоров

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Место рождения

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Бельтюгов Федор Семенов

Мать: не указана

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Бельтюгов Семен Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Бельтюгов Авксентий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бельтюгов Гурий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
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