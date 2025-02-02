Докторов Владимир Евгеньевич 27.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Докторов Владимир Евгеньевич

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 27.03.1954, г. Карасук

Отец
Докторов Евгений Семенович27.04.1929 г.р.
Мать
Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна17.11.1928 г.р.
Супруги
Наумова (Наумова) Елена Федоровна17.09.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1954

Отец: Докторов Евгений Семенович

Мать: Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна

г. Карасук

Место жительства
Неизвестно

Current address:1

Работа или профессия
Неизвестно
г. Хотьково, Московская обл.

инженер

Образование
С ?.09.1971 по ?.06.1976
Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ)

Высшее | инженер-системотехник

Бракосочетание
22.08.1981

Жена: Наумова (Наумова) Елена Федоровна

г. Ульяновск

Рождение ребёнка
11.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Наумова) Елена Федоровна

г. Брянск
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Рождение ребёнка
09.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Наумова) Елена Федоровна

г. Брянск
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