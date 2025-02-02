Докторов Владимир Евгеньевич
мужской, родился 27.03.1954, г. Карасук
ОтецДокторов Евгений Семенович27.04.1929 г.р.
МатьДокторова (Коченькова) Клавдия Павловна17.11.1928 г.р.
Супруги
Наумова (Наумова) Елена Федоровна17.09.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1954
г. Карасук
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Хотьково, Московская обл.
Образование
С ?.09.1971 по ?.06.1976
Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ)
Бракосочетание
22.08.1981
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
11.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Наумова) Елена Федоровна
г. Брянск
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Рождение ребёнка
09.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Наумова) Елена Федоровна
г. Брянск
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