Васнецова (Решетникова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Милица Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Васнецов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Васнецов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Васнецов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно