Васнецова (Решетникова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова (Решетникова) Варвара Николаевна

Васнецова (Решетникова) Варвара Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Милица Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Васнецов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Васнецов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Васнецов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close