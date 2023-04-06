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Роман
Роман
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Место рождения
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
Дата рождения
1980
Пол
Мужской
Отец
Геннадий
1955 г.р.
Мать
Травкина Любовь Михайловна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Геннадий
Мать:
Травкина Любовь Михайловна
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
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