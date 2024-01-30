Лисовский Гавриил Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Гавриил Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

С 1736 по 1746 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1777

Отец: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)

Мать: Лисовская Агафья Ивановна

Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Лисовская Васса

Смерть
Неизвестно

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