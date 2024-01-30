Лисовский Гавриил Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Бракосочетание
Около 1795
Жена: Лисовская Васса
Смерть
Неизвестно