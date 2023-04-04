(Клементьева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Клементьев Степан

Мать: не указана

Смерть
1946
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