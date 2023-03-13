Шуваева (Гудкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева (Гудкова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гудковъ Григорий

Мать: Гудкова Евдокия

Бракосочетание
07.06.1899

Муж: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Шуваевъ Сергей

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Преображенская волость
Рождение ребёнка
24.08.1903

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Шуваевъ Николай

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Шуваевъ Иванъ

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1909

Сын: Шуваевъ Константинъ

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Шуваевъ Георгий

Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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