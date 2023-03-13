Шуваева (Гудкова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гудковъ Григорий
Мать: Гудкова Евдокия
Бракосочетание
07.06.1899
Муж: Шуваевъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Шуваевъ Сергей
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ
Преображенская волость
Рождение ребёнка
24.08.1903
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
05.12.1905
Сын: Шуваевъ Николай
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Шуваевъ Иванъ
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
07.05.1909
Сын: Шуваевъ Константинъ
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
22.04.1915
Сын: Шуваевъ Георгий
Отец ребёнка: Шуваевъ Митрофанъ