Куранова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1805 ст.
Отец: Куранов Василий
Мать: не указана
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: бывшего казака Федора Коченина дочь девица Федора Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 134 номер 139
Смерть
Неизвестно