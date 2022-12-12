Куранова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Анна Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.11.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1805 ст.

Отец: Куранов Василий

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: бывшего казака Федора Коченина дочь девица Федора Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 134 номер 139
Смерть
Неизвестно
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