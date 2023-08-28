Калинина Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1880

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Калинин Сергей Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Сын: Калинин Алексей Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Калинин Иван Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Никита Казьмин

Смерть
Неизвестно
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