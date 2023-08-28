Калинина Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1880
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
13.10.1885
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
13.10.1890
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
20.01.1893
Сын: Калинин Иван Никитин
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно