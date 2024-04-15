Ковалев Даниил Ефимович
Место рождения
Дата рождения16.12.1895 ст.
Дата смерти30.12.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.12.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
30.12.1895 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPQ?i=53&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
31.12.1895 ст.
на приходском кладбище