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Ковалев Даниил Ефимович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.12.1895 ст.

Дата смерти

30.12.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895 ст.

Отец: Ковалев Ефим Осипович

Мать: Ковалева Евдокия Кондратьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.12.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
30.12.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPQ?i=53&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
31.12.1895 ст.
на приходском кладбище
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