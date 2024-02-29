Фон Ган (Сенни Де Кисенье) Мари-Жанна 01.06.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Ган (Сенни Де Кисенье) Мари-Жанна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.06.1930, Будапешт

умерла После 2014

Супруги
Фон Ган Петер Анатоль13.02.1928 г.р.
Дети
Мак Кэллум (Фон Ган) Антуанетта АлисаНеизвестно г.р.
Фон Ган АнатольНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Кемпис (Фон Ган) Агнесс

Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль

Кальзберг, Минский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мак Кэллум (Фон Ган) Антуанетта Алиса

Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль

Кальзберг, Минский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ган Анатоль

Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль

Кальзберг, Минский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Поленц (Фон Ган) Александра

Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль

Кальзберг, Минский район, Минская область

Бракосочетание
09.06.1955

Муж: Фон Ган Петер Анатоль

город Сантьяго, Республика Чили

Смерть
После 2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.