Фон Ган (Сенни Де Кисенье) Мари-Жанна
женский, родилась 01.06.1930, Будапешт
умерла После 2014
Супруги
Фон Ган Петер Анатоль13.02.1928 г.р.
Дети
Мак Кэллум (Фон Ган) Антуанетта АлисаНеизвестно г.р.
Фон Ган АнатольНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Кемпис (Фон Ган) Агнесс
Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мак Кэллум (Фон Ган) Антуанетта Алиса
Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ган Анатоль
Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Поленц (Фон Ган) Александра
Отец ребёнка: Фон Ган Петер Анатоль
Бракосочетание
09.06.1955
город Сантьяго, Республика Чили
Смерть
После 2014