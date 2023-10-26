Горшкова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 2017

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Юрий

Смерть
Около 2017
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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