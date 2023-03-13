Шурыгинъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгинъ Спиридонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шурыгинъ Григорий

Мать: Шурыгина Авдотья Данилова

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