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Шурыгинъ Спиридонъ
Шурыгинъ Спиридонъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Шурыгинъ Григорий
1753 г.р.
Мать
Шурыгина Авдотья Данилова
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Шурыгинъ Григорий
Мать:
Шурыгина Авдотья Данилова
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