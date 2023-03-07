Минеев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Минеев Петр Гаврилович
Мать: Минеева Фекла Васильевна
Бракосочетание
04.?.1891
Жена: Минеева Ксения Молчанова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1892
Сын: Минеев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Минеева Ксения Молчанова
Смерть
Неизвестно