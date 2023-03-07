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Минеев Василий Петрович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Минеев Петр Гаврилович

Мать: Минеева Фекла Васильевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1891

Жена: Минеева Ксения Молчанова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1892

Сын: Минеев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Минеева Ксения Молчанова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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