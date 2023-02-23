Минеева Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Фекла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лунькова Анастасия Минеева

Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Минеев Василий Петрович

Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лунькова Елена Минеева

Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
26.08.1881

Сын: Минеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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