Минеева Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лунькова Анастасия Минеева
Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лунькова Елена Минеева
Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
26.08.1881
Сын: Минеев Иван Петрович
Отец ребёнка: Минеев Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно