Скарина Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкарина Прасковья Михайловна

Скарина Прасковья Михайловна

Место рождения

Ершово, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершово, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Дочь: Казимирская Екатерина Юпатьевна

Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович

Ершово, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Сын: Скарин Василий Юпатьевич

Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.

Сын: Скарин Александр Юпатьевич

Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.

Дочь: Скарина Анна Юпатьевна

Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарин Юпат Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close