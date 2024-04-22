Скарина Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Дочь: Казимирская Екатерина Юпатьевна
Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.
Сын: Скарин Александр Юпатьевич
Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.
Дочь: Скарина Анна Юпатьевна
Отец ребёнка: Скарин Юпат Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно