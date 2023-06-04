Кларк Уильям Томас 17.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Кларк Уильям Томас

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.03.1924, г. Монреаль, Квебек, Канада

умер 16.02.1995, г. Виктория, остров Ванкувер, Капитал, Британская Колумбия, Канада

Супруги
Романова Надежда Дмитриевна04.07.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Монреаль, Квебек, Канада

Бракосочетание
После 1976

Жена: Романова Надежда Дмитриевна

Смерть
16.02.1995
г. Виктория, остров Ванкувер, Капитал, Британская Колумбия, Канада

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