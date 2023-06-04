Кларк Уильям Томас
мужской, родился 17.03.1924, г. Монреаль, Квебек, Канада
умер 16.02.1995, г. Виктория, остров Ванкувер, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Супруги
Романова Надежда Дмитриевна04.07.1933 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Монреаль, Квебек, Канада
Бракосочетание
После 1976
Смерть
16.02.1995
г. Виктория, остров Ванкувер, Капитал, Британская Колумбия, Канада