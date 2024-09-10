Упарт Анна Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Дощинская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.?.1938
Сын: Дощинский Борис Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1941