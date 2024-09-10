Упарт Анна Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упарт Анна Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дошинский Николай Адольфович

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Дощинская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.?.1938

Сын: Дощинский Борис Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1941

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