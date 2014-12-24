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Трясцин Степан Арсеньевич
Трясцин Степан Арсеньевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
24.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Трясцин Арсений Викторович
1989 г.р.
Мать
Трясцина (Перминова) Анна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2014
Отец:
Трясцин Арсений Викторович
Мать:
Трясцина Анна Сергеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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