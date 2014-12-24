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Трясцин Степан Арсеньевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

24.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2014

Отец: Трясцин Арсений Викторович

Мать: Трясцина Анна Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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