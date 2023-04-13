Рудакова (Шубина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1900
Рождение ребёнка
24.12.1901
Сын: Рудаков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.12.1904
Сын: Рудаков Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.05.1906
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич
Бракосочетание
30.10.1920
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно