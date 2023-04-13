Рудакова (Шубина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Шубина) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1900

Муж: Рудаков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Рудаков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.12.1904

Сын: Рудаков Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.05.1906

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Рудаков Игнат Игнатьевич

Бракосочетание
30.10.1920

Муж: Глушко Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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