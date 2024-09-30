Руйхи (Хямяляйнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуйхи (Хямяляйнен) Мария Ивановна

Руйхи (Хямяляйнен) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руйхи Иван Павлович

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: (Руйхи) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: (Руйхи) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1904

Дочь: Руйхи (Руйхи) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Руйхи Петр Иванович

Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.01.1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.