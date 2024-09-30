Руйхи (Хямяляйнен) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руйхи Иван Павлович
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: (Руйхи) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: (Руйхи) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1904
Дочь: Руйхи (Руйхи) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Руйхи Петр Иванович
Отец ребёнка: Руйхи Иван Павлович
Смерть
13.01.1932