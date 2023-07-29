Беклемишева (Гардер) Надежда Викторовна 28.11.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Беклемишева (Гардер) Надежда Викторовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.11.1849

умерла Неизвестно

Мать
Фон Гардер (Бахметева) Екатерина ИвановнаОколо 1813 г.р.
Отец
Фон Гардер Виктор Васильевич1804 г.р.
Супруги
Беклемишев Михаил Михайлович07.07.1848 г.р.
Дети
Беклемишева Софья Михайловна15.10.1875 г.р.
Беклемишев Сергей Михайлович01.07.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1849

Отец: Фон Гардер Виктор Васильевич

Мать: Фон Гардер (Бахметева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беклемишев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1875

Дочь: Беклемишева Софья Михайловна

Отец ребёнка: Беклемишев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1879

Сын: Беклемишев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Беклемишев Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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