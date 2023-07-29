Беклемишева (Гардер) Надежда Викторовна
женский, родилась 28.11.1849
умерла Неизвестно
МатьФон Гардер (Бахметева) Екатерина ИвановнаОколо 1813 г.р.
ОтецФон Гардер Виктор Васильевич1804 г.р.
Супруги
Беклемишев Михаил Михайлович07.07.1848 г.р.
Дети
Беклемишева Софья Михайловна15.10.1875 г.р.
Беклемишев Сергей Михайлович01.07.1879 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1875
Дочь: Беклемишева Софья Михайловна
Отец ребёнка: Беклемишев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1879
Сын: Беклемишев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Беклемишев Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно