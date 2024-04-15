Денисенко Ксения Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти13.02.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.02.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-2?i=411&cc=3511744&cat=1008700