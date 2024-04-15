Денисенко Ксения Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Ксения Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.02.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Василий Еремеевич

Смерть
13.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.02.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-2?i=411&cc=3511744&cat=1008700
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