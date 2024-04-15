Река Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.06.1870 ст.
Жена: Река Анисья Павловна
Хотень, Сумська область
Поручители: по жениху - дерени Рудневки крестьяне Яков Гончаренко и Петр Гончаренко. по невесте - деревни Кровной крестьяне Яков Сисенко и Иван Поляков | Успенская церковь | https://www.familysearch.o... Показать все
Восприемник
01.06.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Ефимович Черненко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно