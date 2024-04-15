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Река Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1848 и 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1870 ст.

Жена: Река Анисья Павловна

Хотень, Сумська область
Поручители: по жениху - дерени Рудневки крестьяне Яков Гончаренко и Петр Гончаренко. по невесте - деревни Кровной крестьяне Яков Сисенко и Иван Поляков | Успенская церковь | https://www.familysearch.o... Показать все
Восприемник
01.06.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Ефимович Черненко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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