Грициенкова (Пушнина) Дарья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грициенкова (Пушнина) Дарья Прохоровна

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

12.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895

Отец: Пушнин Прохор Васильевич

Мать: Пушнина Александра Емельяновна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
04.11.1913

Муж: Грициенков Антон Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Грициенков Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Грициенков Антон Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
Неизвестно
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