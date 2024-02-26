Грициенкова (Пушнина) Дарья Прохоровна
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения12.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
04.11.1913
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Грициенков Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Грициенков Антон Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
Неизвестно