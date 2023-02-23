Безпалова Синклинтия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова Синклинтия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Тимофеева

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Безпалов Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Тимофей Александров

Смерть
Неизвестно
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