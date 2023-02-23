Безпалова Синклинтия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Тимофеева
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Безпалов Тимофей Александров
Место жительства
1858
17
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно