Мостовская Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовская Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовской Федор Анемподистович

Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мостовской Анемподист Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мостовская Минодора Анемподистовна

Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мостовской Иаков Анемподистович

Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мостовской Алексей Анемподистович

Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович

Смерть
Неизвестно

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