Мостовская Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовской Федор Анемподистович
Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мостовская Минодора Анемподистовна
Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мостовской Иаков Анемподистович
Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мостовской Алексей Анемподистович
Отец ребёнка: Мостовской Анемподист Федорович
Смерть
Неизвестно