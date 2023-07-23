Воробьев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овечкина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Жабина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно