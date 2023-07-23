Воробьев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овечкина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Жабина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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